Jest wyrok sądu ws. Samuel Pereira vs Tomasz Lis. Poszło o „portugalską znajdę”

- Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy orzekł, że wpis Tomasza Lisa „miał charakter ksenofobiczny”, niesłusznie „wyrzucał mnie poza nawias polskiego narodu”, w związku z czym nakazał opublikowanie przeprosin na profilu Tomasza Lisa w serwisie X — poinformował w piątek Samuel Pereira.

Przekazał również, że sąd nie uwzględnił żądania wypłaty 10 tys. zł zadośćuczynienia i zniósł pokrycie kosztów procesu dla stron.

Wymiana zdań na koncie Zbigniewa Bońka

Przypomnijmy, iż sprawa dotyczyła wymiany zdań, do jakiej doszło na koncie Zbigniewa Bońka na platformie X na początku listopada 2023 r. Były piłkarz i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej spytał „kto to jest ten gość?”, załączając fragment nagrania Bronisława Wildsteina z TVP Info. Publicysta nazwał szefową Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską „najważniejszym autorytetem prawniczym w Polsce”.

Jednej z odpowiedzi udzielił Pereira, załączając zdjęcie Bońka w koszulce reprezentacji ZSRR. „Ten z lokami? To maskotka Jaruzelskiego, która w czasie stanu wojennego występowała w telewizji w koszulce ZSRR” - napisał Pereira, który wtedy był jeszcze szefem TVP Info i wiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Na ten wpis zareagował z kolei Tomasz Lis. „Gdy po meczu z ZSRR na mistrzostwach świata w Hiszpanii, remisie, który dał nam awans do półfinałów mistrzostw świata, Boniek wszedł do telewizyjnego studia w koszulce z napisem CCCP, to cała Polska wiedziała, że to skalp. Dziś portugalska znajda Pereira uznaje to za dowód kolaboracji Bońka z komunistami” - napisał były naczelny „Newsweeka”.