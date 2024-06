Jednym z wątków poruszonych podczas konferencji pt. „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, były ryzyka związane z nadchodzącym głosowaniem.

Listy poparcia z nazwiskami osób zmarłych

Eksperci zauważyli, że świadomość społeczna w kwestii ochrony danych osobowych rośnie. - Prostym dowodem na to jest używanie osłonek na spisy wyborców. One funkcjonują od wielu lat, tylko członkowie komisji ich nie używali, bo są niewygodne. W tej chwili rzadko tego nie robią. Wyborcy sami tego żądają – zauważyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Podkreśliła jednak, że masę problemów wciąż generuje niezabezpieczanie list wyborczych. To komitety muszą zebrać i chronić dane, a podpisy idą w tysiące. - W związku z tym komitety, które postępują uczciwe – a tych jest gros – mają ogromny problem organizacyjny. Potem mamy go my, jako administracja wyborcza, bo musimy sprawdzić, czy są one prawidłowe, czy dana osoba znajduje się w spisie wyborców, czy ma prawo do udzielenia poparcia – tłumaczyła ekspertka.

Przypomniała, że Państwowa Komisja Wyborcza, która po każdych wyborach przedstawia najważniejszym osobom w państwie informacje o wykonaniu przepisów prawa wyborczego i ewentualnych koniecznych zmianach, wielokrotnie alarmowała o niepokojących sytuacjach. - Jednymi z powtarzalnych propozycji są właśnie te, aby ustawodawca zmienił coś w tym zakresie. Oczywiście trudno będzie to zrobić w przypadku wyborów prezydenckich, bo konieczność zebrania 100 tysięcy podpisów zapisaną mamy w konstytucji — choć pewnie i tutaj byłaby możliwość zmiany. Jednak w przypadku pozostałych wyborów komisja proponowała kaucję wyborczą, formę zaświadczenia, mniejszą liczbę podpisów; rozwiązań jest sporo – wyjaśniła Magdalena Pietrzak.