Niemcy zaskoczeni cenami pieczywa. Drożeją szokująco szybko

Niemcy muszą dziś sięgać coraz głębiej do kieszeni by kupić pieczywo. Szczególnie wzrosły ceny chleba i bułek. Analitycy pocieszają, że to już prawdopodobnie koniec gwałtownych wzrostów cen.