Władysław Bartoszewski twierdzi, że Izrael prowadzi wojnę "w sposób bardzo cywilizowany"

Izrael prowadzi działania wojenne w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael z 7 października, w którym - według strony izraelskiej - zginęło ok. 1200 osób, głównie cywilów, a 253 ludzi zostało uprowadzonych w charakterze zakładników. Strona palestyńska podaje, że w działaniach odwetowych Izraela zginęło do tej pory co najmniej 35 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów, a ponad 2 miliony osób musiały opuścić swoje domy. Według danych izraelskich z maja, o których mówił Beniamin Netanjahu, większość ofiar po stronie palestyńskiej stanowią cywile. Według Palestyńczyków, ponad 70 proc. ofiar w strefie Gazy to kobiety oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Rafah, Strefa Gazy. Wysiedlone ze swych domów palestyńskie dzieci czekają w kolejce po jedzenie. Fotografia z 19 maja AFP

ONZ: Strefa Gazy to piekło na ziemi

Liczba zabitych po stronie palestyńskiej jest prawie 30-krotnie wyższa niż po stronie izraelskiej. W Strefie Gazy życiu mieszkańców zagraża też głód oraz brak odpowiedniej pomocy medycznej i leków. Z powodu działań izraelskiego wojska i zamknięcia przejścia w Rafah przedstawiciele ONZ są zaniepokojeni problemami w bezpiecznym dostarczaniu pomocy humanitarnej dla Gazy.

- Brakuje nam słów, by opisać to, co dzieje się w Gazie. Nazywaliśmy to katastrofą, koszmarem, piekłem na ziemi. To wszystko to, a nawet gorzej - powiedziała Edem Wosornu z Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Koszmar Izraela. Netanjahu na czarnej liście razem z terrorystami z Hamasu Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego chciałby ścigać izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu na równi z organizatorami wielkiego zamachu terrorystycznego na Izrael. To kontrowersyjne posunięcie nie przekona Izraelczyków do zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Bartoszewski broni Izraela mówiąc, że w Iraku ginęło więcej cywilów

Na uwagę, że liczba ofiar jest znacznie wyższa po stronie palestyńskiej niż izraelskiej, Władysław Bartoszewski odparł, że "oczywiście" tak jest, ponieważ działania wojenne są toczone w gęsto zabudowanym terenie. Według polityka PSL, Hamas używa mieszkańców Strefy Gazy w charakterze żywych tarcz. - Nie, ale jak inaczej wyeliminować Hamas, jeżeli Hamas się ukrywa między cywilami? - zapytał wiceszef MSZ pytany, czy usprawiedliwia możliwość popełniania przez Izrael zbrodni wojennych zbrodnią wojenną Hamasu.