Pożar we wrocławskim Sky Tower. Strażacy zarządzili ewakuację budynku

Sky Tower — najwyższy budynek we Wrocławiu

Sky Tower to oddany do użytku w maju 2012 r. wieżowiec we Wrocławiu, stanowiący wraz z dwoma sąsiadującymi budynkami kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny. Znajduje się na osiedlu Południe, w miejscu rozebranego Poltegoru (między ul. Powstańców Śląskich, Wielką, Gwiaździstą, Szczęśliwą).

Sky Tower liczy 212 metrów wysokości i dysponuje nie tylko przestrzeniami biurowymi, ale również 184 apartamentami mieszkalnymi. Znaleźć tam również można taras widokowy, liczne restauracje oraz kawiarnie.