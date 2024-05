- Do tego grona przede wszystkim zaliczyłbym rodziny wielodzietne, dla których ten program jest dostępny bez spełniania warunku dochodowego. A także osoby zamożne – ocenia Bartosz Turek.

Przypomnijmy, że by sięgnąć po „urlop od rat” trzeba spełniać dwa główne warunki – na ratę trzeba przeznaczyć więcej niż 30 proc. miesięcznych dochodów (tzw. wskaźnik rata do dochody powyżej 30 proc., co nie dotyczy rodzin z co najmniej trójką dzieci), zaś sam kredyt nie może być wyższy niż 1,2 mln zł.

Efekt jest taki, że osoba zamożna, którą co do zasady stać na większy kredyt mieszkaniowy, przy zawieszaniu czterech rat może zaoszczędzić nawet 32 tys. zł w 2024 r. Chodzi tu o przykład kredytobiorcy z 1 mln zł hipoteki, którą trzeba spłacać jeszcze przez 20 lat, a miesięczna rata wynosi nieco ponad 8 tys. zł. Jego dochody to ok. 26 tys. zł netto, a po zapłaceniu raty zostaje na życie 18 tys. zł na miesiąc. To bardzo wysoka kwota, a jeszcze do tego wspomoże go 32 tys. z wakacji kredytowych.

Czytaj więcej Banki Cezary Stypułkowski, prezes mBanku: Marne prawo, żadna sprawiedliwość, upadła moralność Prawo zaczęło manipulacyjnie służyć interesowi wąskiej grupy – ocenia Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Przyznaje, że w sprawie frankowej banki miały zbyt dogmatyczne podejście. I ujawnia, że po odejściu z mBanku nie wybiera się na emeryturę.

Dochody w gospodarstwie domowym a wakacje kredytowe

W zupełnie w innej sytuacji będzie osoba, które co miesiąc płaci ok. 2,5 tys. raty, ale jej dochody obecnie wynoszą 5 tys. zł netto. Wskaźnik rata do dochodu (liczony jako średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) wynosi tu aż 50 proc., na życie takiemu kredytobiorcy zostaje jedynie 2,5 tys. zł, a „korzyści” z wakacji to 10 tys. zł w skali roku.

Duże różnice w „korzyściach” widać też np. między singlami a rodzinami z dwójką dzieci. I tak singlowi z 10 tys. zł dochodu na miesiąc i ratą w wysokości 3001 zł, na życie zostaje niemal 7 tys. zł i zaoszczędzi na wakacjach kredytowych ok. 12 tys. zł. Czteroosobowa rodzina z takim samym dochodem i ratę jest w znacznie gorszej sytuacji, jeśli wszystkie wskaźniki przeliczymy na osobę. I tak, w tej rodzinie po zapłaceniu raty, na życie zostaje tylko 1,75 tys. zł w przeliczeniu na osobę, a korzyści z wakacji to 3 tys. zł na osobę.