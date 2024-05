Węgry z kolejną obniżką stóp. Forint mocniejszy, inflacja stabilna

- Prognozujemy, że inflacja wzroście do końca roku do 4,8 proc., a wzrost PKB za 2024 r. może być wyższy od naszej poprzedniej prognozy mówiącej o zwyżce o 2 proc. Podtrzymujemy nasz pogląd, że główna stopa procentowa zakończy 2024 rok na poziomie 6,25 proc., ale jest ryzyko, że będzie ona wyższa - twierdzi Nicholas Farr, ekonomista Capital Economics.

Które banki centralne w naszym regionie tną stopy procentowe?

Narodowy Bank Węgier luzuje politykę pieniężną najagresywniej spośród banków centralnych z naszego regionu. Gdy w październiku zaczynał cykl luzowania, główna stopa wynosiła 13 proc. (Mimo to, Węgry wciąż mają najwyższą stopę procentową w UE.) Czeski Bank Narodowy zaczął luzowanie w grudniu i w jego ramach jak dotąd obniżył główną stopę procentową o łącznie 275 pb., do 5,25 proc. Ostatniej obniżki (o 50 pb.) dokonał 2 maja. Narodowy Bank Polski dokonał cięć we wrześniu i w październiku, o łącznie 100 pb. Później wstrzymywał się z obniżkami i wygląda na to, że jeszcze przez wiele miesięcy jego główna stopa pozostanie na poziomie 5,75 proc. Narodowy Bank Rumunii niedawno zaskoczył rynek utrzymując swoją główną stopę na poziomie 7 proc. Nie zaczął więc on jeszcze cyklu obniżek.