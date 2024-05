- Proponowana zmiana nie wnosi żadnej nowej treści normatywnej, a przy tym może rodzić poważne wątpliwości co do sposobu jej rozumienia. Posługuje się nieostrą i nieznaną dogmatyce konstytucyjnej kategorią „niewystarczalności” bezpośredniego stosowania, przez co może rodzić wątpliwości i rozbieżności co do tego, czy w danym wypadku taka sytuacja faktycznie ma miejsce. (…) W efekcie propozycja ta wprowadza więcej nieprzewidywalności do systemu prawa i osłabia pozostałe gwarancje konstytucyjne – opiniuje SN.

Według SN kwestia uprawnienia sądów do samodzielnej kontroli zgodności ustaw z konstytucją nie została rozstrzygnięta i budzi poważne wątpliwości.

Reset kadrowy w TK a status sędziów

Zastrzeżenia dotyczą też proponowanej możliwość jednej reelekcji prezesa i wiceprezesa Trybunału. - Sygnalizowana zmiana spowoduje większy niż obecnie, wpływ prezydenta na sposób wewnętrznej organizacji TK, a przy tym może – jak podkreślał sam TK – mieć wpływ na sposób postępowania samych sędziów – alarmuje SN.

Szczególne wątpliwość SN budzi jednak propozycja jednorazowego wygaszenia kadencji wszystkich sędziów Trybunału. W opinii SN rozwiązanie to doprowadzi do skrócenia kadencji sędziów, których prawidłowość powołania nie była kwestionowana i w konsekwencji może to ingerować w chroniony konstytucyjnie status sędziów.

- Zmiana Konstytucji powinna wpisywać się w istniejące i obowiązujące standardy. Daleko idąca nieprzystawalność proponowanych rozwiązań do zasad wyartykułowanych w obowiązującej ustawie zasadniczej nakazuje bardzo ostrożnie oceniać dopuszczalność takich modyfikacji – wskazuje SN.