Ważna opinia z TSUE ws. neosędziów. Nie spodoba się wielu polskim prawnikom

- Aby ocenić zgodność z prawem powołania danego sędziego należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki systemowe i faktyczne, w jakich doszło to tego powołania – stwierdził rzecznik generalny Dean Spielmann.

Trybunał Sprawiedliwości, który już rozpoczął rozpatrywanie sprawy o wyłączenie sędzi Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, nie jest związany opinią swojego rzecznika. W zdecydowanej większości spraw opinie rzeczników są uwzględniane.

Obywatel żądał wyłączenia sędzi, bo została sędzią na wniosek neoKRS

Z wnioskiem o wyłączenie sędzi wystąpił uczestnik postępowania przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto. Jest to spór między dwoma przedsiębiorcami o zapłatę wierzytelności wynikającej z umowy o świadczenie usług. Zdaniem jednego z nich, sędzia S.C. wyznaczona do rozpoznania sprawy, została powołana niezgodne z prawem, gdyż została jako nominowana z udziałem tzw. neoKRS, ukształtowanej po 2018 r. Jej niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej jest poddawana w wątpliwość, gdyż wyboru większości jej członków dokonali politycy. Poza tym polskie przepisy zastrzegają badanie zgodności z prawem powołania sędziego do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, składającej się wyłącznie z osób powołanych na urząd sędziego z rekomendacji neoKRS.

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto przed rozpoznaniem wniosku o wyłączenie, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy sędziego nominowanego w ramach postępowania z udziałem owej KRS można uznać za sąd ustanowiony na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii. W przypadku negatywnej odpowiedzi TSUE na zadane pytanie, polski sąd liczy na wskazanie, jakie następstwa procesowe należy wyciągnąć z tego faktu.