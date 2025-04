Czytaj więcej Panel prawników Nowe izby SN do likwidacji. Co ze skargą nadzwyczajną? Panel ekspertów Teza 1: Instytucja skargi nadzwyczajnej powinna być zlikwidowana. Teza 2: Zlikwidowane powinny być dwie tzw. nowe Izby Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Odpowiedzialności Zawodowej. Ich kompetencje powinny przejąć „stare” izby SN.

Jakie zmiany w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym? Mniej izb i redukcja uprawnień prezydenta

Jakie zmiany czekają zatem Sąd Najwyższy? Jak ujawnia sędzia Matras, planowane przez jego zespół rozwiązania mają być zgodne z tymi, które znajdują się w projekcie leżącym już na biurku ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Oznacza to, że Sąd Najwyższy po reformie będzie składał się z trzech izb: Karnej, Cywilnej oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Tym samym z tego sądu zniknęłyby dwie izby ustanowione za czasów rządów PiS: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Odpowiedzialności Zawodowej, a ich kompetencje przejęłyby odpowiednio Izba Pracy i Izba Karna.

– Chcemy powrócić do klasycznego Sądu Najwyższego składającego się z trzech izb. Uważam, że w tym formacie funkcjonował on prawidłowo i efektywnie, w przeciwieństwie do SN zafundowanego nam w ostatnich latach – podkreśla Matras.

Zespół ds. reformy SN rozważa też likwidację skargi nadzwyczajnej, czyli nadzwyczajnego środka zaskarżenia, który w założeniu ma pozwolić na wzruszenie orzeczeń rażąco niesprawiedliwych albo niezgodnych z prawem. To rozwiązanie komisja kodyfikacyjna proponowała już podczas prac nad przepisami dotyczącymi statusu tzw. neosędziów. Jednak minister Adam Bodnar nie zdecydował się na wprowadzenie takiej zmiany (zniesienia skargi) w tamtej regulacji.

– Nie wykluczamy jednak wprowadzenia jakiegoś kolejnego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Będziemy o to pytać inne komisje kodyfikacyjne, bo taki środek musi być systemowo zsynchronizowany. Przyznam jednak, że nie widzę sensu i potrzeby istnienia takiego rozwiązania. Uważam, że skarga nadzwyczajna była wykorzystywana nierzadko do wzruszania orzeczeń, które nie podobały się poprzedniej władzy. Ten środek w naszym systemie jest zbyteczny, skoro mamy kasację i wznowienie postępowania, które zapewniają prawo do korekty prawomocnych orzeczeń na praktycznie tych samych zasadach – mówi Matras.