Tusk podkreślił, że „nie jest fanem” premiera Beniamina Netanjahu. — Znam go bardzo długo. Mogę powiedzieć, że na początku jego kariery premierowskiej lata temu nawet się w jakimś sensie przyjaźniliśmy politycznie. Ale ewolucja polityczna premiera Netanjahu każe mi być bardzo sceptycznym wobec tego, co robi. Uważam, że jest osobą w dużej mierze współodpowiedzialną za kryzys, tę nową fazę kryzysu na Bliskim Wschodzie, już nie mówiąc o polityce wewnętrznej — pamiętamy wszyscy oburzenie, protesty izraelskiej opinii publicznej w czasie jego kadencji — wymieniał Tusk, nawiązując do protestów, które przetoczyły się przez Izrael w związku z forsowanymi przez Netanjahu zmianami w sądownictwie.



Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Koszmar Izraela. Netanjahu na czarnej liście razem z terrorystami z Hamasu Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego chciałby ścigać izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu na równi z organizatorami wielkiego zamachu terrorystycznego na Izrael. To kontrowersyjne posunięcie nie przekona Izraelczyków do zakończenia wojny w Strefie Gazy.

— Ale próba pokazania, że premier Izraela i liderzy organizacji terrorystycznych, w tym Hamasu, to jest to samo, i angażowanie do tego instytucji międzynarodowych, których neutralność i obiektywizm powinny być głównym atutem, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna — podsumował Donald Tusk.