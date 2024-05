Rosyjski generał aresztowany za oszustwo. Ostrzegał, że na wojnie są duże straty

Wojna na Ukrainie uderza w orliki. Ptaki zmieniają trasy, by uniknąć ostrzału

Od kiedy rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, orliki grubodziobe zmuszone są do zbaczania ze swoich tras migracyjnych – wskazuje nowe badanie omówione w brytyjskim dzienniku "The Guardian". Jeden z ptaków przelecieć miał ponad 400 kilometrów więcej, niż zwykle. „Może to mieć bardzo negatywny wpływ na lęgi orlików i opóźnić ich rozmnażanie” – zauważają eksperci.