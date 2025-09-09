Rzeczpospolita
Prawo
Rząd odpowiada na weto prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi m.in. o 800+

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia. To odpowiedź na niedawne weto prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 09.09.2025 18:23

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezyde

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Adamski

Pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce. – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy – uzasadniał swoje weto Nawrocki.

Świadczenia dla cudzoziemców powiązane z aktywnością na rynku pracy i nauką w polskiej szkole

Po wecie prezydenta rząd przygotował nowy projekt ustawy, który zakłada powiązanie prawa do świadczeń, w tym m.in. „800 plus” czy „Dobry Start”, z aktywnością na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole. Zgodnie z projektem, prawo do świadczeń zostanie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2025 roku 2333 zł brutto. Jak tłumaczy rząd, ma to zapobiec przypadkom pozorowania zatrudnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma co miesiąc weryfikować, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu obcokrajowiec nie był aktywny, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie także weryfikował w rejestrze Komendanta Głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.

Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez dorosłych obywateli Ukrainy. Jak podano w komunikacie, chodzi m.in. o programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, leczenie stomatologiczne czy programy lekowe.

Jednocześnie projekt zakłada, że dotychczasowe przepisy dotyczące legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, zostaną przedłużone do 4 marca 2026 roku.

Materiały promocyjne w czasie jednego z pikiników rodzinnych promujących program 800+
Społeczeństwo
Sondaż: 800+ tylko dla pracujących? Polacy są za. I nie chodzi tylko o Ukraińców

Co zakłada ustawa prezydenta Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, iż prezydent Karol Nawrocki po wecie skierował do Sejmu własny projekt ustawy. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, przewiduje on spore zmiany w przyznawaniu Ukraińcom świadczeń na rynku pracy, edukacji, świadczeń zdrowotnych, rodzinnych, wychowawczych i socjalnych, a także możliwości pobytu osób należących do grup wrażliwych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Ograniczenia miałyby objąć m.in. świadczenia 800+. Przysługiwałoby ono obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski, ale tylko wtedy, jeśli legalnie pracują albo prowadzą działalność gospodarczą w Polsce oraz zamieszkują z dzieckiem na terytorium RP, a dziecko realizuje obowiązek szkolny zgodnie z ustawą Prawo oświatowe albo obowiązek nauki na uczelni należącej do polskiego systemu szkolnictwa wyższego lub uczęszcza na kwalifikacyjny kurs zawodowy albo na praktykę absolwencką.

Zgodnie z propozycją prezydenta uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych byłby obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium Polski i jednocześnie jest objęty powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem byłyby osoby, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zmiana miałaby wejść w życie 1 listopada 2026 r.

Projekt prezydenta wprowadza także m.in. kary za propagowanie ideologii banderowskiej.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) przed rozpoczęciem poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Pre
Cudzoziemcy
800+ na dziecko z Ukrainy i kary za banderyzm. Co zakłada prezydencki projekt?

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Cudzoziemcy Karol Nawrocki 800+

