MBA – najwyższy poziom edukacji dla ludzi biznesu

Dla komfortu wszystkich zainteresowanych uczelnia prowadzi kilka naborów w ciągu roku – zazwyczaj na semestr letni oraz zimowy, ale zapisywać się można przez cały rok.

Stacjonarne lub zdalne studia MBA

Ważnym atutem WWSB jest lokalizacja w centrum Warszawy. Oznacza to m.in. doskonały dojazd – tuż przy uczelni znajduje się stacja metra, można tu dojechać także autobusami, tramwajami czy pociągiem (w pobliżu znajduje się stacja kolejowa).

Co istotne z praktycznego punktu widzenia, studia odbywają się w formie stacjonarnej oraz online. Dzięki temu jeżeli osoby zainteresowane rozwijaniem swoich kompetencji nie mieszkają w okolicach Warszawy, mogą dołączyć do zajęć w wygodnej formie zdalnej. Studia MBA online to wygodny sposób na szybkie zdobycie wysokich kompetencji zawodowych.

Podsumowując: MBA to studia dające wiedzę niezbędną do zarządzania organizacjami, zasobami, czasem oraz personelem. Zajęcia w Warszawie to z kolei znakomita szansa na poszerzenie horyzontów, zarówno biznesowych, jak i w pracy z ludźmi. Absolwenci studiów MBA doskonale odnajdują się na stanowiskach zarządzających firm czy organizacji. Warto także dodać, że od 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.