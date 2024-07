Szkoły muszą zmieścić 80 tys. dzieci z Ukrainy

Tysiące dzieci poza systemem edukacji

O zmiany, by tysiące ukraińskich dzieci i młodzieży przebywające w Polsce objąć obowiązkiem szkolnym, apelowały organizacje pozarządowe, w tym ukraińskie, szacując, że obecnie poza systemem może być między 100 a nawet 200 tys. ukraińskich dzieci w wieku 3 do 18 lat. Dotychczas ukraiński rodzic miał wybór, a dzieci mogły uczyć się zdalnie w Ukrainie. – Chcemy, żeby miały równe szanse edukacyjne, były zaopiekowane i bezpieczne – mówiła, ogłaszając zmiany, wiceminister edukacji Joanna Mucha. Szacuje się, że do szkół trafi nawet 80 tys, ukraińskich uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia nam, że „oszacował liczbę w oparciu o posiadaną wiedzę, liczne konsultacje, a także statystyki: z Systemu Informacji Oświatowej, dotyczących wypłaty 800+, danych otrzymanych od ukraińskiego Ministerstwa Oświaty, bazy PESEL”. Rząd chce dodatkowo przymusić ukraińskich rodziców, uzależniając wypłatę 800+ od tego, czy dziecko chodzi do polskiej szkoły. Nie stanie się to od razu, bo jak pisała „Rz”, system przyznawania świadczenia przez ZUS nie pokrywa się z systemem szkolnym. Wnioski o świadczenie składa się w lutym, pieniądze, na rok, przyznaje się od czerwca. Świadczenie to pobiera obecnie ok. 218 tys. ukraińskich dzieci w Polsce, z czego 155 tys. to dzieci w wieku szkolnym.

Nowe przepisy dotyczące organizacji i kształcenia uczniów – uchodźców z Ukrainy – zostały uwzględnione w niedawnej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje ona m.in. wydłużenie z 24 do 36 miesięcy okresu dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów-uchodźców, wprowadzenie możliwości nieprzystępowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz wprowadzenie stanowiska asystenta międzykulturowego.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej apeluje, by w związku z objęciem obowiązkiem wszystkich ukraińskich uczniów w Polsce rząd pilnie uruchomił kampanię informacyjną na ten temat, a także zagwarantował wsparcie kompetencyjne dla nauczycieli i dyrektorów.

Polacy chcą, by dzieci z Ukrainy chodziły do szkoły stacjonarnej

Nie ma ustawowych limitów, jeśli chodzi o liczebność uczniów w klasach IV–VIII w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich. Zdaniem MEN to do wydziałów edukacji w gminie będą mogli zwrócić się ukraińscy rodzice, by urząd pomógł im znaleźć miejsce w technikum czy liceum.