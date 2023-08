Jak poinformowało nas Ministerstwo Sprawiedliwości, do tegorocznego egzaminu wstępnego na aplikacje zgłosiło się ok. 3100 osób zainteresowanych błękitnym żabotem i ok. 2500 – zielonym. To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy dopuszczonych do egzaminu zostało 2905 kandydatów na radców prawnych i 2272 na adwokatów. Przystąpiło ich jeszcze mniej, bo odpowiednio 2791 i 2173. Tegoroczna liczba chętnych stanowi więc niejako powrót do tej z 2021 r., kiedy do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską zgłosiły się 3192 osoby (dopuszczono 3074), a na adwokacką 2481 (przystąpiło 2378).

Reklama

– Wygląda na to, że aplikacje prawnicze wciąż cieszą się sporym uznaniem, podobnie zresztą jak studia na kierunku prawo – komentuje Bartosz Szolc-Nartowski, przewodniczący Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Młodzi ludzie wciąż postrzegają ten zawód jako atrakcyjny i przyszłościowy – dodaje.

W zeszłym roku wyraźnie niższa niż w latach ubiegłych była także zdawalność egzaminów końcowych. Oba prawnicze samorządy zapowiedziały więc liczne innowacje w programie i sposobie prowadzenia aplikacji.