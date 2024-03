Tak, jednym może być norweska sprawa przedsiębiorcy, który reklamował słodycze, twierdząc, że za każdą sprzedaną torebkę posadzi jedno drzewo. Tylko, że sadzonek była ograniczona ilość, a produkt dalej był sprzedawany z tą informacją po wyczerpaniu zapasów. Inny przykład pochodzi z Niemiec gdzie sąd uznał, że użycie hasła „bardzo energooszczędna” w odniesieniu do lodówki/zamrażarki o klasie efektywności energetycznej „A” stanowi wprowadzającą w błąd praktykę handlową ponieważ 308 z 543 urządzeń dostępnych wówczas na rynku należało do klasy „A+”, a 17 proc. urządzeń - do klasy „A++”.

W zeszłą środę sąd w Amsterdamie orzekł, że reklamy KLM, w których spółka twierdziła, że "tworzy bardziej zrównoważoną przyszłość", promowała swoje "zaangażowanie w realizację celów klimatycznych porozumienia paryskiego" i sprzedawała klientom możliwości "zrównoważenia" wpływu ich lotów na klimat to twierdzenia wprowadzające w błąd, a zatem niezgodne z prawem. To może mieć istotne znaczenie dla branży lotniczej, bo piętnuje chwalenie się działaniami polegającymi na stosowaniu zrównoważnych paliw lotniczych, czy offsetowaniem w planach dekarbonizacji. Ten temat dotyczy wszystkich branż i każda firma, która reklamuje swoje zerowe zobowiązanie netto lub twierdzi, że działa zgodnie z porozumieniem paryskim, musi upewnić się, że jej deklaracje wytrzymają weryfikację. Ryzyko prawne wynikające z greenwashingu rośnie nie tylko, ze względu nowe przepisy. Coraz częściej firmy pozywają swoich konkurentów za greenwashing. Przykładem jest pozew hiszpańskiej firmy Iberdrola przeciwko Repsol. Zielona transformacja jest koniecznością, a nie alternatywą. Aby ją przeprowadzić potrzebujemy wiarygodnych informacji.

Co nowa dyrektywa zmienia w dotychczasowym stanie prawnym?

Dotyczy ona wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości i wszystkim daje takie same wskazówki. Uszczegóławia i doprecyzowuje przepisy dyrektywy z 2005 r., która w Polsce została implementowana w 2007 r. ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na podstawie tej ustawy, prezes UOKIK może ścigać przedsiębiorców za pseudoekologiczne oświadczenia, choć nie są one opisane wprost jako zakazane. Pod koniec 2021 r. Komisja Europejska wydała nowe wytyczne do przepisów dyrektywy z 2005 r. Uwzględniła w nich także praktyki polegające na składaniu pseudoekologicznych oświadczeń. Wytyczne mają bardzo praktyczny wymiar i opierają się na przykładach orzeczeń krajowych organów ochrony konsumentów oraz sądów.

Prezes UOKiK prowadzi obecnie 8 postępowań wyjaśniających dotyczących oświadczeń o ekologiczności produktów w sektorze fast-fasion, kosmetycznym i e-commerce. Dlatego zwlekanie z weryfikacją komunikacji marketingowej odnoszącej się do ekologiczności do czasu implementacji dyrektywy greenwashingowej jest ryzykownym posunięciem. Przedsiębiorcy, aby ograniczyć ryzyko prawne, już teraz powinni zweryfikować swoją komunikację marketingową pod kątem zapobiegania greenwashingowi.