Unijny Sąd zdecydował o przyszłości sera Halloumi

Chodzi o sprzedawany także w Polsce półtwardy ser o charakterystycznym zapachu i smaku — jeden z głównych produktów eksportowych Cypru. Jego właściwością jest to, że nie topnieje w wysokiej temperaturze przez co nadaje się np. do grillowania. Według tradycyjnej receptury ser Halloumi był wytwarzany z mleka owczego lub koziego, teraz wielu producentów dodaje do nich mleko krowie.

Ile mleka koziego w serze Halloumi

W kwietniu 2021 r. na wniosek organów cypryjskich Komisja Europejska zarejestrowała nazwę „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” jako chronioną nazwę pochodzenia (ChNP). Oznacza to, że ​​tylko zatwierdzeni producenci z Cypru mogą wprowadzać na rynek ser pod tą nazwą. Zgodnie z wnioskiem nazwa Halloumi zarezerwowana została dla cypryjskiego sera wytwarzanego z mleka koziego lub owczego, z ich mieszanki z mlekiem krowim lub bez niego. Podjęto próbę interpretacji tej normy: zawartość mleka koziego w mieszance docelowo powinna przekraczać 50-proc.

Decyzja Brukseli została ogłoszona jako „historyczna”, o znaczeniu nie tylko gospodarczym, ale i politycznym, w ramach wysiłków na rzecz zjednoczenia greckiej i tureckiej części Cypru.

Unijna norma dla Halloumi inna niż krajowa

W 2023 r. cypryjska spółka Papouis Dairies Ltd, która produkuje ser Halloumi wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji rejestrującego nazwę „Χαλλούμι” (Halloumi)/”Hellim” jako ChNP oraz o uchylenie zmian w specyfikacji dotyczących zawartości mleka koziego. Ich zdaniem norma przyjęta przez KE ​​jest sprzeczna z istniejącymi wcześniej krajowymi normami produkcji sera Halloumi.