Czy lokalna społeczność będzie mieć zapewniony udział w toku prac nad uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej?

Tak. Rada gminy podejmując uchwałę, bierze pod uwagę wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych, których procedura w toku prac nad uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji została przewidziana w projektowanych przepisach. Przed podjęciem uchwały rada gminy podaje do publicznej wiadomości m.in. informacje o wszczęciu postępowania, przedmiocie uchwały, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania (uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia), organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, oraz terminie i miejscu spotkania otwartego dla społeczeństwa. W toku konsultacji uwzględnia się uwagi zgłoszone przez mieszkańców gmin pobliskich, a w uzasadnieniu uchwały podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, w tym mieszkańców gmin pobliskich. Projekt definiuje przy tym „gminę pobliską” jako gminę, której obszar w całości albo w części jest położony w odległości mniejszej niż dopuszczalne odległości minimalne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych od terenów podlegających ochronie akustycznej, a określone w załącznikach nr 1 i 2 do poselskiego projektu ustawy.

Czy nowe przepisy przewidują partycypację lokalnej społeczności w korzyściach wynikających z lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie ich gminy?

Tak. Nowe przepisy przewidują dwa alternatywne tryby takiej partycypacji. Wytwórca energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej albo przeznacza część (tj. co najmniej 10%) mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej do objęcia przez mieszkańców gminy albo wnosi na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest elektrownia wiatrowa, roczną opłatę w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej elektrowni wiatrowej. Opłata ta stanowić ma przychód gminy, na terenie której zlokalizowana jest elektrownia wiatrowa. Gmina może przeznaczyć dochody uzyskiwane z takich opłat na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu w gminie, rozwój infrastruktury zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wiatrowej oraz na zadania wybrane przez mieszkańców gminy w ramach budżetu obywatelskiego, na które to zadania przeznacza się nie mniej niż 20% dochodów z przedmiotowych opłat. Wysokość opłaty oblicza się za dany rok kalendarzowy oraz wnosi na rachunek gminy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. Wytwórca energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej, który nie wniósł opłaty w terminie lub w należnej wysokości, podlegać będzie natomiast karze pieniężnej. Karę pieniężną wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, a jej wysokość wynosić będzie 150% opłaty rocznej.

Czy każdy wytwórca energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej zobowiązany będzie uiszczać opłatę roczną na rzecz gminy, na terenie której zlokalizowana jest elektrownia wiatrowa?

Nie. Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi, opłata ta nie będzie mieć zastosowania do elektrowni wiatrowych, dla których do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Przewidziana w omawianych przepisach opłata będzie zatem należna jedynie od tych wytwórców energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, dla których decyzje o pozwoleniu na budowę zostały wydane po dniu wejścia w życie projektowanych zmian.

Czy obowiązek certyfikacji dla serwisów elektrowni wiatrowych zostanie zniesiony?

Tak. Projektowane zmiany znoszą natomiast całkowicie obowiązek certyfikacji serwisów elektrowni wiatrowych. Poprzednia nowelizacja ustawy wiatrakowej wprowadziła obowiązek certyfikacji podmiotów zajmujących się eksploatacją elementów technicznych elektrowni wiatrowej. W praktyce oznacza to, że czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowych mogą prowadzone wyłącznie przez serwisy certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Serwisanci zostali zobowiązani do uzyskania wpisu do stosownego rejestru prowadzonego przez Prezesa UDT. Ci z nich, którzy nie zostaną wpisani do rejestru, będą mogli wykonywać prace serwisowe jedynie przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie poprzedniej nowelizacji, tj. maksymalnie do dnia 23 kwietnia 2024 roku. Projektowane zmiany uchylają natomiast obowiązek certyfikacji i uzyskania wpisu do rejestru.

Czy będą wywłaszczenia nieruchomości prywatnych pod budowę elektrowni wiatrowych?

Poselski projekt ustawy przewiduje także zmiany w aktach prawnych innych niż ustawa wiatrakowa, mających wpływ na inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. Jedną z takich zmian jest zmiana art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą proponuje się rozszerzenie katalogu celów publicznych o budowę, przebudowę i utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w szczególności elektrowni wiatrowej wraz z inwestycją towarzyszącą. Co istotne, obowiązujące od lat przepisy dopuszczają wywłaszczanie tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ( art. 113 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) i jedynie wtedy, gdy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób (art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem jedynym podstawowym warunkiem do przeprowadzenia wywłaszczenia jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji o charakterze publicznym (art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Projekt nowelizacji nie przewiduje natomiast możliwości wydania takiej decyzji w odniesieniu do elektrowni wiatrowych. Nowelizacja wprowadza wprawdzie możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji, ale ta również nie uprawnia do dokonania wywłaszczenia. Dlatego zgłaszane obawy o to, że uwzględnienie prywatnych elektrowni wiatrowych w kategorii „celu publicznego" może otworzyć drogę do nadużyć i wywłaszczeń nieruchomości prywatnych na cele budowy elektrowni wiatrowych, są nieuzasadnione.

Co więcej, na skutek ostatniej reformy planowania przestrzennego, uchwalenie i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie możliwa w przypadku braku planów ogólnych w poszczególnych gminach, które powinny być gotowe do końca 2025 roku. Wyjątek stanowią tu miejscowe plany, które dotyczą inwestycji celu publicznego. Dodanie instalacji OZE, w tym elektrowni wiatrowych wraz z inwestycją towarzyszącą, do katalogu celów publicznych miało na celu jedynie umożliwić lokalizację takich inwestycji do czasu przyjęcia planów ogólnych w gminach, i nie zostało poczynione w celach wywłaszczeniowych. Dlatego twierdzenia, że projektowane zmiany umożliwią wywłaszczenie nieruchomości osób prywatnych pod lokalizacje i budowę farm wiatrowych, należy uznać za nieprawdziwe.