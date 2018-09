Elektroniczna koszulka zbada serce dokładniej niż Holter

Koszulka cardioskin do długoterminowego monitorowania pracy serca

Cardioskin wygląda jak sportowy t-shirt, tymczasem jest to wygodne dla pacjentów zaawansowane cyfrowe urządzenie, które pozwala wykryć zaburzenia pracy serca, postawić prawidłową diagnozę i szybciej rozpocząć skuteczne leczenie.

Urządzenie jest przeznaczone dla chorych wymagających długoterminowego monitorowania rytmu serca. Zostało wykonane z inteligentnej tkaniny (wplecionej w koszulkę), która wielokanałowo mierzy elektryczną aktywność serca, wykrywając wszelkie nieprawidłowości.

Wyniki EKG mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym, co bardzo przyspiesza proces diagnostyczny i podejmowanie decyzji klinicznych. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej, pacjent może wskazać, kiedy wystąpiły określone objawy, co umożliwia kardiologowi powiązanie ich z danymi z koszulki elektronicznej. Zaawansowane oprogramowanie, zintegrowane z platformą w chmurze, pozwala na szybką i skuteczną analizę zebranych danych, postawienie prawidłowej diagnozy i szybsze rozpoczęcie właściwego leczenia.

Wiele osób cierpi na zaburzenia rytmu serca, które zostały błędnie zdiagnozowane bądź w ogóle nie zostały rozpoznane. Na przykład omdlenia mogą potencjalnie wynikać z poważnych problemów kardiologicznych. Jednak brak świadomości w środowisku medycznym co do właściwej diagnostyki omdleń sprawia, że powodująca je arytmia może pozostać niewykryta, bądź, co gorsza, błędnie rozpoznana jako epilepsja.

Migotanie przedsionków – będące najczęstszym zaburzeniem rytmu serca – niesie poważne ryzyko udaru mózgu, ale bywa trudne do wykrycia, gdyż często towarzyszą mu inne schorzenia.

U pacjentów, którzy doznali udaru o nieustalonej przyczynie, mogą występować okresowo epizody migotania przedsionków, lecz bez długoterminowego monitorowania rytmu serca pozostają niewykryte.

Typowe metody diagnostyczne w tym zakresie, takie jak EKG metodą Holtera, pozwalają na badanie pracy serca co najwyżej przez kilka dni; są też często nielubiane przez pacjentów ze względu na konieczność przypinania do klatki piersiowej licznych przewodów i rejestratora EKG.

Z doniesień naukowych wynika, że 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera pozwala rozpoznać napadowe zaburzenia rytmu serca jedynie w 15-39 proc. przypadków, a pierwszy udokumentowany epizod arytmii występuje średnio po 7,7 dnia od rozpoczęcia monitorowania – to jest u większości pacjentów długo po zdjęciu rejestratora holterowskiego

Dostępne są również wszczepiane pod skórę rejestratory rytmu serca, ale ich użycie wiąże się z dodatkowym zabiegiem, a zapisywany sygnał EKG jest często „zaszumiony”. Ponadto, niektórym osobom nie można wszczepiać takich urządzeń, a metoda może być uciążliwa dla pacjentów.

Nowe rozwiązanie diagnostyczne w formie elektronicznej koszulki Cardioskin zostało zaprezentowane podczas tegorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium przez firmę Servier. Zostało opracowane przez WeHealth by Servier, dział Grupy Servier zajmujący się e-zdrowiem, we współpracy z francuskim startupem Bioserenity.

Urządzenie otrzymało znak CE oraz amerykański certyfikat 510k FDA.