Grodzki: Dwóch dżentelmenów ustala, co ma napisać SN

- Chaosem wyborczym byłoby zorganizowanie wyborów w trybie absolutnie niekonstytucyjnym, to byłaby katastrofa wizerunkowa naszego kraju, to byłoby podważenie resztek zaufania obywateli do poważnych instytucji państwa - uważa marszałek Senatu Tomasz Grodzki.