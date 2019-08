Wybory parlamentarne: Lewica uzgodniła "jedynki"

Pytania o nazwę

Listę lewicy rejestruje SLD, ale komitet ma nazywać się KW Lewica. Taki był przynajmniej plan lewicowych liderów. To miało być możliwe dzięki zmianie statutu SLD i skrótu partii z "SLD" na "Lewica". Taką zmianę Sojusz dokonał w ubiegłym tygodniu. Jednak PKW w poniedziałek nie zarejestrowała tego komitetu. Bo sama zmiana statutu nie wystarczy. Musi być jeszcze ujęta w ewidencji partii politycznych. Tam do tej pory widnieje skrót SLD. PKW wezwała do usunięcia wad w zgłoszeniu w ciągu trzech dni ale politycy lewicy liczą na to, że sąd w najbliższym czasie dokona zmiany wpisu w ewidencji. To ma umożliwić start pod nazwą KW Lewica.