Split payment: jak uwolnić środki z rachunku VAT

Przedsiębiorcom, którym kontrahenci płacą w systemie split payment, odkładają się pieniądze na rachunkach VAT. Kwotami tymi nie można dowolnie dysponować do czasu ich przekazania na zwykły rachunek firmowy.

Potrzebny jest wniosek

- Czy środki na rachunku VAT mogą być uwolnione i przekazane na rachunek rozliczeniowy podatnika?

Poniżej dalsza część artykułu

Niestety, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT podatnik nie może swobodnie dysponować. W szczególności nie może on ich, bez zgody naczelnika urzędu skarbowego, przelać na rachunek rozliczeniowy, z którego mógłby nimi zadysponować w dowolny sposób. Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego, który udziela jej na wniosek podatnika. Wynika to z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT. We wniosku należy wskazać rachunek VAT, z którego środki te mają być przekazane.

Czytaj także: Split payment: rachunku VAT nie trzeba zgłaszać kontrahentowi

Przykład:

Przedsiębiorca ma rachunki VAT prowadzone do rachunku rozliczeniowego w banku oraz do rachunku w SKOK. Na obu rachunkach zgromadziły się pewne środki. Podatnik chciałby uwolnić środki z jednego z tych rachunków VAT. W tym celu musi złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, w którym wskaże, którego z tych rachunków VAT dotyczy wniosek, tj. rachunku VAT w banku, czy rachunku VAT w SKOK.

Środki z rachunku VAT nie mogą być przekazane na dowolny rachunek bankowy. Musi to być wyłącznie rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.

Trzeba wskazać górną granicę kwoty

- Czy we wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy przedsiębiorca powinien określić wysokość środków jaka ma być przekazana?

Tak.

Jak wynika z art. 108b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana.

Jednakże, jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji VAT: „(...) Podatnik w złożonym wniosku określałby wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana (...). W praktyce podatnik wskazywałby górną granicę tej kwoty, ponieważ złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokowało możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT do np. zapłaty kontrahentom. Oznacza to, że kwota zgromadzona na rachunku VAT na dzień realizacji postanowienia może być inna niż kwota na dzień złożenia wniosku. (...)".

Z dowolną częstotliwością

- Jak często można składać wnioski o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy?

Przepisy nie regulują tej kwestii. Można byłoby zatem przyjąć, że takie wnioski podatnik mógłby składać chociażby codziennie. W praktyce należy jednak przyjąć, że nie będą one składane zbyt często.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji VAT: „(...) sytuacje, w których podatnicy będą występowali o uwolnienie środków z rachunku VAT, będą należały raczej do rzadkości. Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas bowiem będą w obrocie, podatnik będzie mógł nimi opłacać zobowiązania z tytułu faktur zakupowych. Jeżeli z rozliczenia miesiąca okaże się, że podatnik ma VAT do zapłaty, to do zapłaty VAT użyte będą środki z rachunku VAT. Zatem przy typowej działalności kwestia »osadu« na rachunku VAT, który wymagałby uwolnienia na rachunek rozliczeniowy, nie będzie pojawiała się zbyt często. (...)".

Naczelnik ma 60 dni na postanowienie

- Czy naczelnik ma jakiś termin na wyrażenie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na zwykły rachunek bankowy?

Tak,

naczelnik urzędu skarbowego ma na to 60 dni. Dodatkowo, naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana. Stanowi o tym art. 108b ust. 3 ustawy o VAT.

Zawiadomienie z urzędu

- Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego wyrazi zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT na zwykły rachunek, to czy należy w banku przedstawić to postanowienie?

Nie,

podatnik nie przekazuje do banku/SKOK-u postanowienia o wyrażeniu zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na zwykły rachunek bankowy. O wyrażeniu tej zgody bank/SKOK jest zawiadamiany przez naczelnika urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Stosownie do art. 108b ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację o postanowieniu, o którym mowa w art. 108b ust. 1 ustawy o VAT, bankowi albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym:

1) numer rachunku VAT, o którym mowa w art. 108b ust. 1 ustawy o VAT (tj. wskazany przez podatnika rachunek VAT, z którego mają być przekazane środki),

2) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w art. 108b ust. 1 ustawy o VAT (tj. rachunku bankowego lub rachunku SKOK, dla którego prowadzony jest ten rachunek VAT),

3) wysokość środków, o których mowa w art. 108b ust. 3 ustawy o VAT (tj. wysokość środków określoną w postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego, jaka ma zostać przekazana). ?

Bank musi działać niezwłocznie

- W jakim terminie bank/SKOK powinien przekazać środki z rachunku VAT po otrzymaniu informacji o wyrażeniu zgody na takie przekazanie przez naczelnika urzędu skarbowego?

Po otrzymaniu informacji o zgodzie na przekazanie środków bank albo SKOK powinien niezwłocznie przekazać środki do wysokości kwoty wskazanej w tej informacji.

W przypadku otrzymania przez bank informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy o VAT, bank niezwłocznie obciąża rachunek VAT posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej informacji i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy (art. 62c ust. 12 prawa bankowego).

Podstawa prawna: art. 108b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 62c ust. 12 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1876 ze zm.)