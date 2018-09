Jarosław Wałęsa: To nie jest ACTA2 materiały prasowe

- To nie jest jakaś ACTA2. Musimy pamiętać, że środki i czas, jakie poświęciły te wszystkie firmy internetowe, jak Google, czy Facebook, by zohydzić tę dyrektywę doprowadziły do tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, o co w niej głównie chodzi - mówi w rozmowie z Onetem europoseł PO i kandydat na prezydenta Gdańska Jarosław Wałęsa.