US Open: Matki górą - trzy zagrają w ćwierćfinałach

Williams wygrała z trudem z Marią Sakkari, która w trzecim secie prowadziła 2:0. Greczynka pokonała Amerykankę kilkanaście dni temu podczas turnieju poprzedzającego US Open i zanosiło się na powtórkę, ale Serena Williams do tego nie dopuściła, a Sakkari miała do siebie pretensje za zbyt ostrożną grę.

Azarenka w starciu Karoliną Muchova nie zagrała już tak dobrze jak z Igą Świątek i gdyby nie kontuzja ambitnej Czeszki (noga) mogło być różnie. Cwetana Pironkowa pokonała Alize Cornet w trzech setach, choć powinna w dwóch, bo miała przewagę i meczbola. Jak z tego widać mamy nie miały łatwej drogi do ćwierćfinałów i oby starczyło im sił na więcej.