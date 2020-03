Były szef F1 za odwołaniem sezonu

Koronawirus zmusił już organizatorów do przełożenia ośmiu z 22 zaplanowanych na ten sezon rund: w Australii, Bahrajnie, Wietnamie, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Monako i Azerbejdżanie. Rywalizacja ruszy najwcześniej w połowie czerwca w Kanadzie.

- Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby udało się rozegrać 15-18 wyścigów. Może sezon zostanie wydłużony i trzy-cztery rundy odbędą się nawet na początku przyszłego roku. Problem polega jednak na tym, że nie wiem, gdzie można by je zorganizować. Obecnie nigdzie nie ma do tego warunków i nie sądzę, by pojawiły się w najbliższych miesiącach - mówi Ecclestone.