Marsz narodowców w Oświęcimiu. Nagranie w prokuraturze

Do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu trafił materiał dowodowy w sprawie wczorajszego marszu narodowców. Wydarzeniu przewodził Piotr Rybak - skazany w 2016 roku za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu.

27 stycznia każdego roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie w 1945 roku.

W 74. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, oprócz oficjalnych uroczystości na terenie byłego obozu śmierci, odbył się marsz narodowców, pod przewodnictwem Piotra Rybaka - skazanego w 2016 roku za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu. Niektórzy politycy opozycji zarzucili rządowi PiS bagatelizowanie problemu antysemityzmu w Polsce.

Zgromadzeniu narodowców przyjrzała się policja. "74. Rocznica Wyzwolenia Auschwitz. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo wszystkich osób. Nie doszło do konfrontacji, przemocy czy poważniejszego zdarzenia. Osoby, które mogły być świadkami popełnienia przestępstwa przez zgromadzonych lub funkcjonariuszy powinny złożyć zawiadomienie" - informowano wczoraj.

"Bezpośrednio po zakończeniu zabezpieczenia przystąpiliśmy do analizy zgromadzonego materiału,w tym nagrań i zdjęć ze zgromadzenia Piotra Rybaka. W każdym przypadku uzasadniającym podejrzenie popełnienia przestępstwa dowody przekażemy do Prokuratury celem podjęcia dalszych decyzji" - przekazała policja.

"Dziś rano, po szybkiej analizie, zabezpieczony materiał dowodowy, również w postaci zarejestrowanych nagrań został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. We wczorajszym zgromadzeniu, odbywającym się na terenie miasta, poza obszarem Obozu uczestniczyło ok. 70-100 osób" - czytamy w porannej informacji zamieszczonej na profilu policji na Twitterze.

