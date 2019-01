Schetyna: Tolerowanie faszystów ohydne. BrudzińskI: Doszliście po narodowców?

"Faszyzm i antysemityzm jest ohydny. A cała reszta Pana tromtadrackiej retoryki jest tak samo wiarygodna jak wasze słynne: „idziemy po was” skierowane do narodowców. Doszliście?" - napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński w reakcji na wpis Grzegorza Schetyny, przewodniczącego PO, który stwierdził, że "tolerowanie przez obecny rząd" demonstracji nacjonalistów pod przewodnictwem Piotra Rybaka na terenie byłego obozu śmierci w Auschwitz "jest moralnie ohydne i szkodzi Polsce".

27 stycznia każdego roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie w 1945 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

W 74. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, oprócz oficjalnych uroczystości na terenie byłego obozu śmierci, odbył się marsz narodowców, pod przewodnictwem Piotra Rybaka - skazanego w 2016 roku za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu. Niektórzy politycy opozycji zarzucili rządowi PiS bagatelizowanie problemu antysemityzmu w Polsce.

"Jak długo jeszcze? Jak długo, i czego jeszcze trzeba, żeby zareagować? Jak długo będą bezkarni, bo rząd nie potrafi przyznać, że problem jest realny? Ze smogiem było podobnie - dziś nikt nie zaprzecza, że jest. Nienawiści i antysemityzmowi - ciągle tak" - napisał na Twitterze wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej z Nowoczesnej.

Rabiejowi odpowiedział Joachim Brudziński, szef MSW. "Zareagować na co? Na to, że ktoś ma nie po kolei w głowie i za całe zło tego świata i swoje frustracje wini taki czy inny naród? Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupków, to jest to po nieprzyzwoite i niemądre" - stwierdził minister. Zauważył, że Rybak został skazany w 2016 roku, kiedy rządziło już Prawo i Sprawiedliwość. "Dlaczego kłamie Pan pisząc: ciągle "tak" dla antysemityzmu? Mówiłem wielokrotnie i powtórzę po raz kolejny - nigdy nie będzie zgody z mojej strony na żadne akcje afirmujące nazizm i antysemityzm" - zapewnił Brudziński.

Zareagować na co? Na to,że ktoś ma nie po kolei w głowie i za całe zło tego świata i swoje frustracje wini taki czy inny naród?Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupkôw to jest to po nieprzyzwoite i niemądre. https://t.co/ww1upgCWMR — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 27 stycznia 2019

Do niedzielnych wydarzeń w Oświęcimiu wkrótce na Twitterze odniósł się także Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że "faszyści i antysemici w Auschwitz to obraza wszystkich ofiar obozu, Holokaustu i II wojny światowej". "Tolerowanie takich zachowań przez obecny rząd jest moralnie ohydne i szkodzi Polsce. Nowy rząd wybrany po wyborach skończy z takimi ekscesami natychmiast" - zapowiedział.

W odpowiedzi Brudziński zgodził się, że "faszyzm i antysemityzm jest ohydny". "A cała reszta Pana tromtadrackiej retoryki jest tak samo wiarygodna jak wasze słynne: „idziemy po was” skierowane do narodowców. Doszliście? Burdy na Marszu Niepodległości, akcja „Widelec”, spalona policyjna budka, to te sukcesy?" - pytał Schetyny.

Szef resortu spraw wewnętrznych nawiązał do słynnych słów Bartłomieja Sienkiewicza, który kierował tym samym ministerstwem w 2013 roku i po przypadkach podpaleń mieszkań cudzoziemców w Białymstoku zapowiadał: "jedno mogę powiedzieć, jeśli chodzi o środowiska skinheadowskie: idziemy po was!". Na ulicach Białegostoku pojawiło się więcej policyjnych patroli, ale pierwsze osoby pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymano dopiero osiem miesięcy później.

Zgadzam się z jednym, faszyzm i antysemityzm jest ohydny. A cała reszta Pana tromtadrackiej retoryki jest tak samo wiarygodna jak wasze słynne: „idziemy po was” skierowane do narodowców. Doszliście? Burdy na #MarszNiepodległości, #Widelec,#SpalonapolicyjnaBudka, to te sukcesy? https://t.co/kH3BQRgHDC — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 27 stycznia 2019

Na ripostę Brudzińskiego zareagował sam Sienkiewicz. "Proszę sięgnąć do materiałów CBŚ z łaski swojej i przestać powielać manipulacje tych, którzy pod parasolem obecnej władzy kwitną. Nie przykryje się w ten sposób tego co dziś się stało" - napisał do Brudzińskiego były szef MSW.

Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych - proszę sięgnąć do materiałów CBŚ z łaski swojej, i przestać powielać manipulacje tych, którzy pod parasolem obecnej władzy kwitną. Nie przykryje się w ten sposób tego co dziś sie stało. https://t.co/9ssA1mwPZH — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) 27 stycznia 2019

Policja na swoim oficjalnym koncie na Twitterze zapewniła, że "bezpośrednio po zakończeniu zabezpieczenia" wydarzeń w Oświęcimiu przystąpiono "do analizy zgromadzonego materiału, w tym nagrań i zdjęć ze zgromadzenia Piotra Rybaka".

"W każdym przypadku uzasadniającym podejrzenie popełnienia przestępstwa dowody przekażemy do Prokuratury celem podjęcia dalszych decyzji" - dodała policja.

Bezpośrednio po zakończeniu zabezpieczenia przystąpiliśmy do analizy zgromadzonego materiału,w tym nagrań i zdjęć ze zgromadzenia Piotra Rybaka. W każdym przypadku uzasadniającym podejrzenie popełnienia przestępstwa dowody przekażemy do Prokuratury celem podjęcia dalszych decyzji — Polska Policja ?????? (@PolskaPolicja) 27 stycznia 2019