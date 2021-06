Liga Narodów: Znów wysokie polskie zwycięstwo

Szóstkę, która wyszła na parkiet tworzyli zaś: środkowi Bieniek i Karol Kłos, atakujący Maciej Muzaj, przyjmujący Aleksander Śliwka i Tomasz Fornal oraz rozgrywający Grzegorz Łomacz plus libero Paweł Zatorski. Szkoleniowiec polskiej drużyny konsekwentnie kazał im grać bez zmian całe spotkanie.

Wyszło z tych pomysłów Vitala Heynena kolejne gładkie zwycięstwo, w którym największy udział miał bardzo skuteczny Mateusz Bieniek (na przeciwnym biegunie skuteczności był Maciej Muzaj), także Aleksander Śliwka, do tego warto było chwalić polski blok i zagrywkę. Trener Holendrów Roberto Piazza miał tylko jednego siatkarza, który naprawdę utrudniał grę Polakom, był nim świetny atakujący Nimir Abdel-Aziz, ale szkoleniowiec wyraźnie oszczędzał swą gwiazdę na pozostałą część turnieju.

Polacy obronili prowadzenie w ligowej tabeli, wyprzedzają Brazylijczyków dzięki lepszemu współczynnikowi wygranych setów. Piątkowe, tyle ważne, co prestiżowe spotkanie Polska – Brazylia kończące trzecią serię gier (początek o 21.00, transmisja w Polsacie Sport) wyłoni nieco bardziej zdecydowanego lidera. W grze o awans do półfinału pozostaje jednak jeszcze co najmniej pięć ekip.