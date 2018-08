Nowi sędziowie Sądu Najwyższego wybrani

Tylko 16-osobowej Izby Dyscyplinarnej nie udało się wyłonić w całości. Kandydatów było wielu, ale nie obsadzono czterech stanowisk. Pretendenci nie uzyskali większości w Krajowej Radzie Sądownictwa. Będzie tu więc kolejny konkurs.

Specjalne posiedzenie plenarne KRS zwołał jej przewodniczący Leszek Mazur. Na wybór sędziów do czterech izb zaplanował cztery dni (od 23 do 28 sierpnia). Pierwszego dnia wybierano kandydatów do nowej izby – Dyscyplinarnej. Zgłosiło się do niej ponad 80 kandydatów, zapełniono 12 z 16 wakatów. Połowa wybranych to prokuratorzy (czterech z Prokuratury Krajowej, dwóch z regionalnych). W izbie znalazło się jedynie dwóch sędziów. Drugi dzień był najspokojniejszy. Na pięciu kandydatów do Izby Karnej przypadał jeden wakat. Konkurs wygrał sędzia Wojciech Sych. Na dni trzeci i czwarty zaplanowano wybór sędziów do Izby Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych. Do pierwszej w wyniku dwukrotnego głosowania wyłoniono siedmiu kandydatów. Do drugiej potrzeba było jednego głosowania więcej. Ostatecznie wybrano do niej 20 sędziów. KRS podjęła już wszystkie uchwały. Teraz czas na prezydenta.

Trafią do prezydenta

- Izba Dyscyplinarna

Małgorzata Bednarek

Jarosław Duś

Jan Majchrowski

Piotr Niedzielak

Tomasz Przesławski

Adam Roch

Adam Tomczyński

Małgorzata Ułaszonek-Kubacka

Ryszard Witkowski

Jacek Wygoda

Konrad Wytrykowski

Paweł Zubert

- Izba Karna

Wojciech Sych

- Izba Cywilna

Jacek Piotr Grela

Beata Janiszewska

Marcin Krajewski

Małgorzata Manowska

Joanna Misztal-Konecka

Tomasz Szanciło

Kamil Zaradkiewicz

- Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Antoni Bojańczyk

Leszek Bosek

Dariusz Czajkowski

Paweł Czubik

Tomasz Demendecki

Marek Dobrowolski

Paweł Księżak

Joanna Lemańska

Marcin Łochowski

Oktawian Nawrot

Janusz Niczyporuk

Adam Redzik

Mirosław Sadowski

Marek Siwek

Ewa Stefańska

Aleksander Stępkowski

Maria Szczepaniec

Krzysztof Wiak

Jacek Widło

Grzegorz Żmij

