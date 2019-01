Awans dla sędziego po dyscyplinarce

Resort sprawiedliwości dał delegację do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie sędziemu, który ma wyrok dyscyplinarny za to, że nie sporządził w terminie uzasadnień w kilkudziesięciu sprawach karnych i o wykroczenia - informuje portal "oko.press".

Chodzi o sędziego Przemysława Wypycha z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on delegację na rok do IV wydziału karnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie. Portal "oko.press" zaznacza, że delegacja sędziego do orzekania w wyższej instancji to swego rodzaju awans.

Decyzję o tym wydało ministerstwo sprawiedliwości. Jak podaje "oko.press" kandydaturę sędziego Przemysława Wypycha wraz z ośmioma innymi przedstawiła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Dagmara Pawełczyk-Woicka. Przyznała, że wskazany przez nią sędzia był karany dyscyplinarnie.

Portal podaje, że w 2015 roku sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym prawomocnie uznał sędziego za winnego dwóch przewinień dyscyplinarnych, wymierzając mu karę dwóch upomnień.

Sąd orzekł, że sędzia bez zawiadomienia prezesa sądu podjął w latach 2011-2013 dodatkowe zatrudnienie. Prowadził wykłady z różnych przedmiotów prawniczych w „różnych instytucjach dydaktycznych oraz organizacjach". Ponadto w latach 2011-2014 nie sporządził w terminie uzasadnień w kilkudziesięciu sprawach karnych i o wykroczenia - czytamy w "oko.press".