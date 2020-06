Tomasz Pietryga: Bosak ma najwięcej do powiedzenia o sądach

Bardzo ogólnikowo mówią też Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń: o konieczności skrócenia procesów, o obniżeniu kosztów sądowych czy ułatwieniu dostępu obywatelom do wymiaru sprawiedliwości.

Najwięcej w sprawie sądów do powiedzenia ma Krzysztof Bosak. Proponuje m.in. przekazanie prezydentowi RP wyłącznej kompetencji do powoływania członków KRS, TK i SN, skonstruowanie zawodu sędziego jako ukoronowanie kariery prawniczej (po dziesięciu latach), powołanie sędziego pokoju czy wzmocnienie roli oraz odpowiedzialności asystentów i referendarzy w sądach.

Ostatnie sondaże pokazują, że wybory rozstrzygną się w drugiej turze, do której prawdopodobnie wejdą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, kandydaci o dwóch innych spojrzeniach na sądownictwo. Wygrana Dudy oznacza kontynuowanie dotychczasowego kursu wobec wymiaru sprawiedliwości obranego przez PiS. Zwycięstwo Trzaskowskiego, który podobnie jak jego polityczny obóz uważa reformy PiS za niekonstytucyjne, oznacza próby odkręcania zmian (co w obecnej konfiguracji politycznej w parlamencie nie jest możliwe), a także prawdopodobieństwo zatrzymania procesu nominacyjnego sędziów, którzy oceniani są przez kwestionowaną Krajową Radę Sądownictwa. Co może spowodować paraliż kadrowy w wymiarze sprawiedliwości lub wymusić reformę KRS.