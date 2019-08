Miller: Morawiecki powiedział, że Ziobro jest trochę dużym dzieckiem Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Zdaniem Leszka Millera po tym, jak premier Mateusz Morawiecki stwierdził, iż Zbigniew Ziobro nie wiedział o tym, co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z aferą z udziałem byłego już wiceministra, Łukasza Piebiaka, Ziobro "jest bezpieczny". - Skoro pan premier tak uważa, to dla wielu wyborców PiS-u to jest przekonujące - mówił Miller w Polsat News.