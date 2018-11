Dworczyk: Zatrzymanie przez CBA byłego szefa KNF? Państwo działa tv.rp.pl

- Bez wątpienia musiały być podstawy tego zatrzymania. Wydaje mi się, że z ferowaniem sądów w tej sprawie należy zaczekać do zakończenia procesu. To prokuratura, a następnie sąd muszą ocenić, jaka była rzeczywista rola pana Chrzanowskiego w całej tej sprawie. Dopiero po wyroku sądu będziemy mogli jednoznacznie mówić, co się właściwie wydarzyło - powiedział w rozmowie z radiową Jedynką Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komentując zatrzymanie przez CBA byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego.