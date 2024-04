Radosław Sikorski jasno sygnalizuje, że obecny rząd jest gotów zgodzić się na - głównie niemiecki - dyktat, uzależniający rozszerzenie UE od zmian traktatowych. Radosław Fogiel

Głos w sprawie przemówienia Radosława Sikorskiego zabrał też wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. "Szef MSZ w swoim exposé zarzucił poprzedniemu rządowi wyznawanie wielu mitów na temat UE, ale sam również wyznaje takie mity" - napisał w mediach społecznościowych.

Do tych mitów Bosak zaliczył "dogmatyczne przekonanie, że dalsze zacieśnianie integracji nie prowadzi do utraty suwerenności, wbrew oczywistym doświadczeniom Polski, Grecji, Anglii i wielu innych państw". "To jest proces odwracalny, ale coraz trudniejszy do odwrócenia, na głębokich stadiach integracji (jak np. UGW)" - podkreślił.

Zdaniem Bosaka, drugi mit to twierdzenie, że "UE przekształca się w podmiot geopolityczny". Według wicemarszałka, taka sytuacja nie ma miejsca. "Jest odwrotnie: wydarzenia ostatnich lat uzewnętrzniły porażkę zamierzeń wyrażonych Traktatem Lizbońskim, by budować instytucjonalne ramy wspólnej strategii czy polityki zagranicznej. Wszystko co istotne koordynowane jest obecnie w »normalny« sposób, czyli na drodze dyplomacji międzyrządowej" - ocenił lider Konfederacji.

Sprawa zmiany traktatów UE

Były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, poseł PiS, zwrócił uwagę na fragment wystąpienia Sikorskiego dotyczący ewentualnej zmiany unijnych traktatów.