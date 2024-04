Po tym, jak Bartłomiej Sienkiewicz podał się do dymisji, w związku ze startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wśród polityków rozważanych do zajęcia tego stanowiska wymienia się marszałek Sejmu, Małgorzatę Kidawę-Błońską i senatora Rafała Grupińskiego.



Andrzej Wyrobiec: Czy wróci do Bagateli?

W kontekście ewentualnej kandydatury Andrzeja Wyrobca mówi się, że łączy dwie ważne cechy. Po pierwsze należy do Platformy Obywatelskiej, był pełnomocnikiem finansowym, skarbnikiem i sekretarzem generalnym Platformy, co jest ważne w sytuacji, gdy obsada ministerialnych stanowisk realizowana jest z partyjnego klucza „koalicji 15 października”.

Wyrobiec ma też doświadczenia w systemie kultury. Już przed powołaniem rządu Donalda Tuska 13 grudnia 2023 r. miał w biografii stanowisko wiceministra kultury, zaś bezpośrednio przed utworzeniem rządu kierował Teatrem Bagatela w Krakowie.

Sam Andrzej Wyrobiec deklarował, że po wypełnieniu misji wróci do Bagateli, ale nasi rozmówcy podkreślają, że Bartłomiej Sienkiewicz też nie mówił o swoich prawdziwych intencjach związanych z Brukselą, o których wiedziały osoby zorientowane w sprawach kultury.