Francja: Przez dwa lata trzymała dziecko w bagażniku samochodu. Skazana

Francuzka, która przez 23 miesiące ukryła swoje dziecko w bagażniku samochodowym, została skazana na pięć lat więzienia, z których trzy zostały zawieszone. Kobiecie groziło 20 lat pozbawienia wolności.

Serena, córka Rosy-Marii Da Cruz, prawie dwa lata spędziła albo w peugeocie 307 swojej matki, albo w nieużywanym pokoju w jej domu. Matka twierdziła, że ukrywała ciążę a następnie poród dziecka przed swoim partnerem i trójką starszych dzieci.

Teraz, w wieku 7 lat, Serena jest niepełnosprawna i wykazuje cechy autyzmu, które według ekspertów spowodowane są brakiem bodźców sensorycznych. Mała dziewczynka, która nie mówi i nie potrafi bawić się w towarzystwie, została umieszczona w rodzinie zastępczej.

50-letnia Da Cruz została oskarżona o zaniedbanie powodujące upośledzenie umysłowe.

Mała Serena została odkryta w 2013 roku przez mechanika w warsztacie samochodowym. Słyszał on odgłosy z bagażnika, gdy auto zostało przywiezione do naprawy. Otworzył bagażnik i znalazł w nim dziecko, otoczone ekskrementami. Dziewczynka była brudna, odwodniona i ważyła połowę mniej niż powinna. - W samochodzie był okropny zapach, zapach śmierci. Znalezienie dziecka w tym stanie - to było niewyobrażalne - mówił później mechanik.

Partner Da Cruz, bezrobotny murarz, powiedział, że nigdy nie dowiedział się od żony o dziecku. - Nie wiem, dlaczego to zrobiła - powiedział w sądzie, opisując ją jako "dobrą matkę" dla starszych dzieci, które mają 9, 14 i 15 lat.

Serena w sądzie nigdy się nie pojawiła. - Przywieźć ją tutaj? To zniszczyłoby ją jeszcze bardziej - powiedziała prawniczka Isabelle Faure-Roche.

Według France Info, ekspert, który zbadał Serenę wkrótce po tym, jak została znaleziona, powiedział, że cierpi ona na rzadką formę autyzmu, zaobserwowaną wcześniej m.in. w rumuńskich sierocińcach w latach 90. XX wieku.

Da Cruz zeznała, że traktowała Serenę jako rzecz, dopóki w wieku 18 miesięcy dziecko nie uśmiechnęło się do niej. Czasami zapomniała karmić ją przez całe dni.

- Chciałbym poprosić Serenę o wybaczenie za całą krzywdę, jaką jej wyrządziłam - powiedziała matka w sądzie. - Zdaję sobie sprawę, że bardzo ją skrzywdziłam i że już nigdy nie zobaczę mojej małej córeczki - dodała.

Da Cruz będzie monitorowana przez służby socjalne przez pięć lat i otrzyma leczenie psychiatryczne.