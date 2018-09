Pakistan: Kara śmierci za obrazę islamu

Pakistańska policja poinformowała, że sąd skazał muzułmanina mieszkającego w tym kraju na śmierć, po uznaniu go winnym używania obraźliwych określeń w kontekście islamu i ważnych dla tej religii osób - informuje AP.

Sędzia Sadfar Iqbal miał skazać Arshada Sardara na śmierć (a także nałożył na niego 50 tys. rupii grzywny - to równowartość ok. 400 dolarów) w związku z oskarżeniem go o bluźnierstwo w 2015 roku.

Sardar pochodził z miasta Sahiwal w prowincji Pundżab.

Skazany ma prawo do odwołania się od wyroku.

AP zwraca uwagę, że bluźnierstwo przeciw islamowi jest w Pakistanie "bardzo wrażliwą sprawą" i nawet pojawienie się nie popartych dowodami oskarżeń często prowadzi do aktów przemocy przeciwko domniemanemu bluźniercy.

Zgodnie z pakistańskim prawem maksymalną karą za bluźnierstwo wobec islamu jest śmierć.