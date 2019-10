G7 nie odbędzie się w ośrodku golfowym Trumpa

Szczyt G7 w ośrodku należącym do rodzinnej firmy Donalda Trumpa byłby prawnie problematyczny dla prezydenta ze względu na to, że jego firma pobrałaby opłaty od zagranicznych rządów oraz rządu amerykańskiego, a to jest wbrew konstytucyjnej klauzuli uprzywilejowania (Emoluments Clause). Krytyków nie przekonywały zapewnienia Białego Domu, że szczyt zostanie zorganizowany „po kosztach”, tak aby Trump Organization nie czerpała zysku z wydarzenia. Krytycy zwracali uwagę, że nawet jeżeli Trump National Doral Miami rzeczywiście nie zarobi dolara na organizacji szczytu G7 w swoim ośrodku, to i tak czerpać będzie ogromne korzyści, które mogą się zmaterializować w późniejszym czasie. G7 przyciąga setki dyplomatów, dziennikarzy i pracowników ochrony. – Ośrodki, w których odbywały się zjazdy przywódców świata, takie jak np. Lough Erne w Północnej Irlandii w 2013, przez wiele lat czerpały profity z reklamy, jaką było zorganizowanie tam szczytu przywódców – piszę „Washington Post”. – Wydarzenie to zaznaczyło nasz ośrodek na mapie świata. Tego się nie da kupić – powiedział, cytowany przez amerykański dziennik, kierownik Lough Erne William Kirby.