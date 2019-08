Śmierć mężczyzny podczas zatrzymania przez policję - interwencja HFPC

Zgodnie z relacją żony, policjanci po wejściu do mieszkania, rzucili się na mężczyznę, żeby go obezwładnić. Nie było to jednak proste, bo był dobrze zbudowany. W pewnym momencie jeden z policjantów miał krzyknąć do drugiego "Duś go!". Wówczas mężczyzna zasygnalizował za pomocą gestów, że się poddaje i nie zamierza stawiać oporu. Policjanci interpretowali jednak to zachowanie jako próbę obrony przed założeniem kajdanek. Mężczyzna w końcu zaczął sinieć i stracił przytomność, a następnie zmarł, co stwierdził wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego.