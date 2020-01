Johnsonowi się spieszy do brexitu

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opuszcza gmach London School of Economics po spotkaniu ze studentami

Wkrótce Unia Europejska rozpocznie negocjacje z Wielką Brytanią o nowym porozumieniu handlowym. Premier Boris Johnson chce umowy szybkiej, a nie ambitnej.

– Za niewiele ponad trzy tygodnie nadejdzie dla Wielkiej Brytanii ostatni dzień w UE. To będzie trudny i emocjonalny moment – powiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej w czasie wystąpienia w London School of Economics. Poniżej dalsza część artykułu

Ursula von der Leyen pojechała do Londynu po raz pierwszy w nowej roli i poza spotkaniem ze studentami uczelni – na której uczyła się w młodości – miała tam rozmawiać z Borisem Johnsonem. Wzmocniony wynikiem wyborczym premier wie, że jego umowa o wyjściu z Unii będzie ratyfikowana i formalnie 1 lutego Wielka Brytania będzie poza UE – tak jak obiecał wyborcom.

Rok na negocjacje Johnsona czeka kolejne trudne zadanie – wynegocjowanie nowego porozumienia z Unią. Formalnie przez najbliższe kilka tygodni nie można prowadzić negocjacji. Lecz po 1 lutego już nie będzie żadnych przeszkód i zespoły ekspertów z dwóch stron będą musiały bardzo się starać, by w krótkim czasie wypracować umowę handlową. Krótkim, bowiem Boris Johnson chce, żeby okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku.

Mimo że UE wielokrotnie dawała do zrozumienia, że gotowa jest zgodzić się na jego przedłużenie, bo ze względu na przedłużające się negocjacjami nad pierwszym etapem, czyli wyjściem z Unii, zostało już mało czasu na rozmowy o etapie drugim. Johnson jednak te sugestie odrzuca, nie chce przedłużania okresu przejściowego, który dla Wielkiej Brytanii w praktyce oznacza te same obowiązki w UE, jednak już bez reprezentacji w unijnych instytucjach.

– Wynegocjowanie nowego porozumienia do końca 2020 roku było jego zapowiedzią z kampanii wyborczej i chce jej dotrzymać. Chodzi więc głównie o motywacje polityczne – mówi „Rzeczpospolitej" David Shiels, ekspert think tanku Open Europe w Londynie. Jak podkreśla, przedłużenie okresu przejściowego to dłuższy czas poddawania się unijnym regulacjom czy jurysdykcji unijnego Trybunału.

Składka ma znaczenie Jeśli Wielka Brytania chciałaby dłuższego okresu przejściowego, to musiałaby dłużej płacić składkę do unijnego budżetu. – A opozycja wobec przedłużania wpłat do unijnego budżetu poza 2020 rok jest silna – zauważa ekspert. Wreszcie, jak mówi Shiels, zakończenie okresu przejściowego pozwoli Londynowi na zakończenie polityki swobodnego przepływu osób i prowadzenie własnej polityki migracyjnej. A to była ważna motywacja dla zwolenników brexitu.

Bruksela przekonuje, że wynegocjowanie całościowej umowy wymaga czasu. Podobne porozumienia handlowe w ostatnim okresie byłe negocjowane po kilka lat. W ciągu zaledwie 11 miesięcy trudno będzie uzgodnić wszystkie szczegóły z każdej dziedziny gospodarczej.

Chyba że Wielka Brytania zdecyduje się na mniej ambitne przedsięwzięcie. – UE myśli o bardziej skomplikowanym porozumieniu, takim jak zawierane w ostatnich latach umowy o pogłębionej współpracy handlowej. A Johnsonowi chodzi o szybką i prostą umowę o wolnym handlu. I gotów jest za to zapłacić cenę w postaci mniejszego dostępu do unijnego rynku wewnętrznego – uważa David Shiels. – Jest na to przygotowany i wystarczająco silny politycznie. W razie czego rząd może kompensować straty tym spowodowane – dodaje ekspert.

Mniejszy dostęp Do Brukseli powoli dociera przekaz Johnsona. Von der Leyen nie używała w Londynie języka „wszystko albo nic". Podkreśliła, że wyznaczone przez brytyjską stronę ramy czasowe są bardzo wymagające, ale UE się do nich dostosuje. Będzie to jednak miało swoje konsekwencje. – Bez przedłużenia okresu przejściowego poza 2020 rok nie należy oczekiwać, że uzgodnimy wszystkie aspekty naszego partnerstwa. Musimy dokonać wyboru priorytetów. Z zachowaniem zasady integralności naszego rynku wewnętrznego i unii celnej – powiedziała.