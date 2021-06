Girzyński: Nasze koło jest w opozycji. Gdyby nie było, to byśmy się nie rozstali

- Kiedyś siłą napędową Prawa i Sprawiedliwości były małe i średni firmy a teraz firmy państwowe i korporacje. To prowadzi do wywłaszczenia naszego państwa - powiedział po południu Girzyński w rozmowie z radiem Wnet.

Poseł z okręgu toruńskiego podkreślił, że nowe koło parlamentarne jest w opozycji w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. - Gdyby tak nie było, to byśmy się nie rozstali. (...) Nasze drogi rozchodziły się coraz bardziej. Chcemy wrócić do korzeni - mówił.

- Rząd posiada większość. PiS poparło porozumienie z Ruchem Kukiza. (...) Natomiast z całą pewnością dziś samodzielną większość utracił klub PiS - tłumaczył Girzyński.

- Momentem, który nas bardzo zaniepokoił były elementy, które miały być zawarte w „Nowym Ładzie”, a potem jego ogłoszenie - dodał polityk.

Po odejściu trójki posłów klub PiS ma 229 głosów i formalnie nie ma większości w Sejmie.