Troje posłów odchodzi z KP PiS. "Pomarańczowe światło"

- Czynimy to dlatego, że chcemy naszą postawą, formacją na razie parlamentarną, współpracując z innymi siłami, stworzyć nadzieję dla tych wszystkich, którzy poczuli się przez PiS, tak jak my, w pewnym momencie zostawieni - mówił Girzyński. Nie wykluczył utworzenia nowej partii. Mówił również, że członkom nowego koła zależy na Polsce, w której dobrze będą się czuć i Robert Biedroń, i Grzegorz Braun oraz zapewnił, że "Wybór Polska" nie będzie opozycją totalną.

Jako główny powód decyzji troje posłów podało brak zgody na politykę energetyczną rządu oraz fakt, że założenia "Polskiego Ładu" PiS uderzają w fundamentalną wartość - w wolność. Zdaniem Girzyńskiego założenia programu doprowadzą do tego, że pracodawcami będą w Polsce tylko państwo i wielkie korporacje.

Girzyński był związany z PiS od 2001 roku, od 2002 był członkiem rady politycznej Prawa i Sprawiedliwości.



Z list PiS bezskutecznie startował do PE w 2004 roku, a od 2005 był posłem Prawa i Sprawiedliwości V, VI, VII i IX kadencji Sejmu.



W styczniu tego roku decyzją Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka PiS. Powodem było zaszczepienie się Girzyńskiego przeciwko Covid-19 poza ustalona kolejnością. On sam zaprzeczał, twierdząc, że skorzystał z możliwości przyjęcia szczepionki, zaoferowanej pracownikom przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie wykładał.



„Nikogo o żadne pierwszeństwo w kolejce nie prosiłem i w żadnym wypadku nie zaszczepiłem się poza kolejnością. Postąpiłem od A do Z zgodnie z obowiązującym mnie prawem i w myśl zaleceń władz Uczelni, która jest moim podstawowym miejscem pracy” - wyjaśniał Girzyński.