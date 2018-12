Informacji o śmierci Busha nadano kryptonim CAVU

Jak ujawniła dziennikarka telewizji CNN Jamie Gangel, CAVU to skrót od Ceiling And Visibility Unlimited (pułap i widzialność bez ograniczeń), czyli stosowane w lotnictwie określenie wymarzonej dla pilotów pogody.

CNN reporter Jamie Gangel reveals the code word used to share the news of former President George H.W. Bush's death and explains the meaning behind it. https://t.co/j7TKHXHxsB pic.twitter.com/s96bv9gAnd

Bush miał w swoim biurze plakietkę z napisem CAVU, ponieważ były prezydent powtarzał, że to słowo dobrze opisuje jego życie, podczas którego nie istniały ograniczenia i udało mu się osiągnąć wszystko.

CAVU - Ceiling and Visibility Unlimited - this was the code word shared with family & friends of President George H.W. Bush to mark his death.

Thank You for your service Sir. We will never forget. Your ceiling and visibility is truly unlimited.

