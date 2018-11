Premier Pakistanu: Wycierpieliśmy się dość, walcząc w wojnie USA

Premier Pakistanu Imre Khan nie krył irytacji słowami Trumpa, który stwierdził, że Pakistan "nie zrobił nic" dla USA, a także, że pakistańskie władze wiedziały, gdzie ukrywał się Osama bin Laden, zanim przywódca Al-Kaidy został zabity w czasie akcji amerykańskich komandosów w 2011 roku.

MSZ Pakistanu w oświadczeniu poinformowało, że wezwało amerykańskiego chargé d'affaires Paula Jonesa, aby przekazać mu protest przeciwko "nieuzasadnionym i bezprzedmiotowym oskarżeniom przeciwko Pakistanowi".

Pakistan zapewnił, że to właśnie pakistański wywiad przekazał Amerykanom informacje, które pozwoliły wytropić Osamę bin Ladena i dlatego "bezpodstawna retoryka na temat Pakistanu jest całkowicie nie do zaakceptowania".

MSZ Pakistanu zwróciło też uwagę, że w czasie, gdy Pakistan i USA wspólnie pracują na rzecz zakończenia konfliktu w Afganistanie "bezpodstawne oskarżenia na temat zamkniętego rozdziału historii mogą poważnie zagrozić tej istotnej współpracy".

Z kolei premier Khan nazwał słowa Trumpa "fałszywymi" i dodał, że jego kraj zapłacił wysoką cenę za "tzw. wojnę z terrorem", wskazując na Pakistańczyków, którzy stracili życie i kłopoty gospodarcze.

- Wycierpieliśmy wystarczająco walcząc w wojnie USA. Teraz zrobimy to, co jest najlepsze dla naszych obywateli i naszych interesów.

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..