Theresa May tańczyła ze skautami w Kenii

Brytyjskie media szeroko opisują udostępnione w sieci nagranie, na którym widać, jak premier Theresa May, w czasie spotkania ze skautami w Kenii tańczy naśladując taniec członków organizacji skautowskiej.

Wizyta Theresy May w Kenii ma związek z Brexitem i chęcią zacieśnienia relacji gospodarczych z byłą brytyjską kolonią.

Zarejestrowany na nagraniu taniec Theresy May wywołał mieszane reakcje. "To nawet urocze" - napisał jeden z użytkowników Twittera, podczas gdy inny stwierdził, że May tańczy "znów jak opętany trup" (dosł. possessed corpse).

To kolejne nagranie wykonane w czasie podróży May do Afryki, na którym widać tańczącą premier. Wcześniej May tańczyła z uczniami jednej ze szkół w Kapsztadzie w czasie wizyty w RPA.

May podczas wizyty w Afryce stara się wzmocnić więzi gospodarcze między Wielką Brytanią a afrykańskimi państwami w związku ze zbliżającym się opuszczeniem UE przez Londyn. May jest pierwszym brytyjskim premierem, który odwiedza Kenię, od czasu Margaret Thatcher, która złożyła wizytę w tym kraju 30 lat temu.

May zapewniła Kenijczyków, że wolny handel między obydwoma państwami będzie trwał nadal, także po tym jak Wielka Brytania opuści UE. Wyraziła także gotowość do "wzmocnienia więzi handlowych" łączących oba kraje.