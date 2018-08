"Wspieramy Rodziny": nowy etap kampanii Trzaskowskiego

W czwartek startuje nowy projekt w ramach kampanii Rafała Trzaskowskiego. Nazywa się o "Wspieramy Rodziny" i ma być - jak się dowiadujemy - tematem kampanii Trzaskowskiego na najbliższe dni i tygodnie.

Sztabowcy Trzaskowskiego uznają, że temat komunikacji powoli się kończy jako interesujący dla mediów oraz został kompleksowo przedstawiony, stąd zmiana akcentów w kampanii. "Wspieramy Rodziny" ma być zgodnie z zapowiedziami projektem równie wieloetapowym jak "Stolica lepszej komunikacji". Konferencja prasowa kandydata PO i Nowoczesnej planowana jest na 8.30. Późnym popołudniem kandydat ma też w planach spotkanie typu "townhall".

Poniżej dalsza część artykułu

Temat wsparcia dla rodzin to w ostatnich latach sprawa, w której dominował PiS. Rząd poza programem 500 Plus intensywnie promuje też inne pomysły socjalne, a w kampanii samorządowej mają liczyć się zapowiedzi budowy mieszkań w ramach Mieszkanie Plus. Dlatego ruch Trzaskowskiego jest interesujący też z punktu widzenia kampanii ogólnokrajowej.

materiały promocyjne

Szykuje się intensywny dzień kampanii. O 11.00 swoje propozycje mieszkaniowe zaprezentuje Marek Jakubiak z Kukiz'15. O 11.30 konferencje o transporcie planuje Jacek Wojciechowicz, a o 10.00 Jan Śpiewak ma zaprezentować trójkę radnych (m.in. z PO, jak twierdzi PO), którzy mają dołączyć do komitetu Wygra Warszawa.