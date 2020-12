Koronawirus: Wsparcie w czasie pandemii bez podatku

Zacznijmy od dotacji dla najmniejszych przedsiębiorców. Udzielane będą ze środków Funduszu Pracy. Wnioski w tej sprawie należy składać do urzędu pracy. Maksymalna kwota wsparcia to 5 tys. zł. Czy jest opodatkowana? Nie, z nowych przepisów wynika, że dotacja nie stanowi przychodu dla celów PIT/CIT.

Pieniądze z urzędu pracy należy przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Bartosza Sankiewicza to wyłączenie nie powinno zmieniać zasad rozliczania wynagrodzeń w kosztach PIT/CIT. – Trudno jednak przewidzieć, jak do tego podejdzie skarbówka. Wynagrodzenia dofinansowane na podstawie poprzednich tarcz antykryzysowych zaliczano do kosztów, wtedy jednak samo dofinansowanie było uznawane za przychód – przypomina ekspert.