Limit kosztów gotówkowych dotyczy tylko firm

Prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć w całości wydatek na zakup od osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, zrealizowany bez pośrednictwa rachunku płatniczego, nawet jeśli to kwota powyżej 15 tys. zł.

Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2018 r. (0113-KDIPT2-1.4011.308.2018.1.MD).

Poniżej dalsza część artykułu

Przedsiębiorca, czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami, rozliczający w zakresie podatku dochodowego os osób fizycznych dochody z tej działalności na zasadach ogólnych, zamierza kupić samochód osobowy, o wartości większej niż 15 tysięcy złotych. Stroną transakcji ma być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nieposiadająca konta bankowego, a płatność zostanie przekazana kontrahentowi w formie gotówkowej.

Czytaj także: Koszty podatkowe: Nowe przepisy, ale limit płatności gotówkowych ten sam

Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całego wydatku w przedmiotowej transakcji. Sam uważał, że transakcja może zostać w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodu z uwagi na wypełnienie dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, tj. wydatek ten zostanie poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie, wnioskodawca staje na stanowisku, że przysługuje mu możliwość zaliczenia wydatków z tej transakcji do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, ze względu na to, że zostanie dokonana z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Bartłomiej Łukasik konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

W komentowanej sprawie organ poddał analizie możliwość zastosowania art. 22p ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Pomimo tego, że niedawno wprowadzone przepisy ustawy z 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (DzU poz. 646, dalej: prawo przedsiębiorców), zastąpiły dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2017 poz. 2168; dalej: u.s.d.g.), obowiązki dotyczące zawierania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego (dawny art. 22 u.s.d.g.) nie uległy zmianie. W myśl art. 19 prawa przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty (przeliczona na złote przy wykorzystaniu reguł z art. 11a ustawy o PIT).

Gdy doszłoby do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu części, w jakiej płatność zostałaby uiszczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego, przedsiębiorcy na mocy art. 22p ust. 2 ustawy o PIT obowiązani są zmniejszyć tę część kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Z przytoczonego przepisu wynika, że oba powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie, aby powstała konieczność zapłaty za transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego (tj. warunek wartości transakcji oraz statusu strony umowy, którą musi być także przedsiębiorca). Jednocześnie należy zauważyć, że kwotowe ograniczenie zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu kosztów transakcji dotyczy każdej jednorazowej transakcji o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych, niezależnie od liczby wynikającej z danej umowy płatności. Oznacza to, że także w razie podzielenia płatności wynikającej z danej transakcji na raty, przedsiębiorca nadal jest objęty obowiązkiem płatności przy użyciu rachunku płatniczego. Organ także słusznie zauważył, że przepisy nie wyłączają z kosztów nadwyżki powyżej 15 tysięcy zł, lecz każdą płatność zrealizowaną z pominięciem rachunku bankowego w ramach transakcji przekraczającej limit 15 tysięcy złotych.

W komentowanej sprawie organ słusznie zgodził się z przedsiębiorcą, że nawet gdy wartość transakcji przekracza 15 tysięcy zł, w jego sytuacji nie będzie miało zastosowania wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, ponieważ wnioskodawca zamierza dokonać transakcji z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która tym samym nie może być kwalifikowana jest przedsiębiorca.

Przedmiotową interpretacją Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza brak ograniczeń w zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu transakcji zawieranych przez przedsiębiorców z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności. Nie doszło w tym względzie do zmiany pod nowymi przepisami prawa przedsiębiorców.