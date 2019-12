Tomasz Terlikowski: Wstrzymana beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena Wikimedia Commons, Domena Publiczna

To, co wydarzyło się w minionych tygodniach, jest zaskoczeniem, i to potężnym. Najpierw ogłoszono, z ogromnym przytupem, informację o beatyfikacji wybitnego amerykańskiego apologety, człowieka mediów, ale przede wszystkim człowieka wiary, jakim był arcybiskup Fulton Sheen, poinformowano o cudzie za jego wstawiennictwem, a nawet wskazano datę, a później... na wniosek kilku biskupów amerykańskich wstrzymano beatyfikację na czas nieokreślony. Powód? Nieznany, a diecezja podkreśla tylko, że nie chodzi o żadne skandale seksualne czy ich tuszowanie. W mediach pojawiły się informacje – wielokrotnie sprawdzone, bo pochodzące z roku 2007 – o rzekomym tuszowaniu sprawy pewnego księdza, ale źródła zbliżone do diecezji zapewniają, że nie chodzi o tę sprawę ani o żadną inną tego rodzaju.